So will das italienisch-französische Unternehmen das Geschäft 2021 wieder auf ein Niveau hieven, das mit der Zeit vor Ausbruch der Pandemie vergleichbar ist, teilte EssilorLuxottica bei der Vorlage der Bilanz am Freitag in Charenton-le-Pont bei Paris mit. Zwar verwies das Management auf anhaltende Unsicherheiten durch COVID-19, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...