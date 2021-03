Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit erneuten Zuwächsen abgeschlossen, der ATX konnte sich um 0,4% verbessern und verbuchte damit den vierten Gewinntag in Folge, gestern fiel der Zuwachs etwas deutlicher aus als an den beiden vorhergegangenen Tagen. Mit seiner Ergebnispräsentation rückte der Faserhersteller Lenzing ins Blickfeld der Marktteilnehmer, die Coronakrise hat dem Unternehmen 2020 einen kräftigen Umsatzeinbruch sowie Verluste eingebrockt, unter dem Strich wurde im Vorjahr ein Verlust von 10,6 Millionen Euro nach einem Gewinn von 114,9 Millionen Euro davor erzielt, die Umsatzerlöse brachen um mehr als ein Fünftel auf 1,63 Milliarden Euro ein, die Aktie reagierte auf dieses Ergebnis mit einem deutlichen Kursrückgang von 6,1% ....

