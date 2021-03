FAIRFAX, Virginia, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stevie Awards nutzen ihr erstklassiges Business Awards Program, um frühere, aktuelle und zukünftige Preisträger mit der neuen Webinar-Reihe "The Stevie Awards Success Series" dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben.



Die Stevie Awards veranstalten die vierteilige informative Webinar-Serie The Stevie Awards Success Series vom 22.-25. März 2021. Darin können Fachleute aus allen Branchen und Organisationen von den brillantesten Preisträgern und Juroren der Stevie Awards sowie von Branchenexperten und Führungskräften lernen. Die Teilnehmer der Success Series erfahren mehr über effektives Corporate Storytelling, werfen einen Blick hinter die Kulissen des Entscheidungsprozesses der Stevie Awards, lernen, wie sie eine Auszeichnung für zukünftige Erfolge nutzen können, und vieles mehr.

Seit 19 Jahren werden bei den Stevie Awards die herausragenden Leistungen und positiven Beiträge von Organisationen und Experten weltweit anerkannt und gewürdigt. Diese Webinar-Reihe wurde von den Stevie Awards für aktuelle, frühere und zukünftige Preisträger ins Leben gerufen, die in den Bereichen PR, Kommunikation, Marketing und darüber hinaus arbeiten und nach innovativen Möglichkeiten suchen, um in einem umkämpften Geschäftsumfeld agil zu bleiben und erfolgreich zu sein.

Ebenso bieten die Stevie Awards Preiskategorien für Unternehmen jeder Größe und Branche - von Startups bis hin zu Unternehmen mit Umsätzen von 50 Millionen $ oder mehr. Die Veranstaltungen der Success Series bieten Erkenntnisse für eine große Bandbreite von Teilnehmern aus unterschiedlichen Bereichen.

Teilnehmer der Success-Webinare der Stevie Awards werden:

erfahren, wie sie Auszeichnungen für zukünftige Erfolge nutzen können und Glaubwürdigkeit gegenüber Kunden und potentiellen Kunden beweisen

lernen, wie sie durch hervorragendes Corporate Storytelling Chancen schaffen und sich von der Masse abheben

von früheren Gewinnern Einblicke in die Voraussetzungen für den Gewinn eines Stevie Awards erhalten

Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme und während einer Live-Fragerunde mit den Juroren der Stevie Awards einen Blick hinter die Kulissen des Bewerbungs- und Entscheidungsprozesses der Auszeichnung erhalten

Zugriff erhalten auf eine Sammlung an Ressourcen, die von Referenten vor, während und nach den Webinaren bereitgestellt werden



Die Referenten der Success Series sind CEOs, Gründer und Fachleute von Beratungsagenturen und bekannten Unternehmen wie Cisco, Ford Otosan, IBM, Microsoft und weitere. Zwei der Moderatoren der Webinare spielen eine zentrale Rolle bei der Organisation der Stevie Awards: Michael Gallagher, Executive Chairman und Gründer der Stevie Awards, moderiert die Veranstaltung "What Does it Take to Win a Stevie Award?", und Anne White, Judging Coordinator der Stevie Awards, moderiert die Veranstaltung "Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges".

Zeitplan und Veranstaltungen der Success Series-Webinare:

How to Excel at Corporate Storytelling

DATUM: Montag, 22 März 2021

Award-Winning Tips and Q&A from Stevie Awards Judges

DATUM: Dienstag, 23. März 2021

What Does it Take to Win a Stevie Award?

DATUM: Mittwoch, 24. März 2021

Leveraging Your Award for Future Success

DATUM: Donnerstag, 25. März 2021

Detaillierte Zusammenfassungen der Webinare sowie Biografien der Referenten finden Sie hier . Jedes Webinar wird von 13-14 Uhr EST (19-20 Uhr CET) live gestreamt. Die Aufzeichnungen der Webinare und Präsentationen sind auf Abruf bis Ende 2021 verfügbar.

Mit jeder Registrierung können bis zu fünf Personen an der Reihe teilnehmen. Das bedeutet, dass jede Person über ein eigenes Profil auf der virtuellen Plattform der Stevie Awards verfügt, um an moderierten Diskussionen, Live-Chats, Umfragen, Fragerunden sowie Networking teilzunehmen.

Die Anmeldung für die Success Series ist bis zum 25. März 2021 möglich.

Für die Success Series stehen Werbe- und Sponsoring-Möglichkeiten zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ruslana@StevieAwards.com .

PR-Kontakt

Nina Moore, Marketing Manager, Nina@StevieAwards.com