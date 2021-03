Mit der Abspaltung von Siemens Energy gilt der Umbau bei Siemens als weitgehend abgeschlossen. Das ändert aber nichts daran, dass nach wie vor weitere Bereich abgegeben werden, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen. So ist der Verkauf der Antriebstochter Flender nun unter Dach und Fach und spült viel Geld in die Kassen.Für einen Unternehmenswert von 2,03 Milliarden Euro hat Siemens Flender an die Carlyle Group verkauft, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Bereits im Oktober war über den Deal berichtet ...

