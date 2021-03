Tokio (ots/PRNewswire) - Die Agentur für kulturelle Angelegenheiten präsentiert "CULTURE GATE to JAPAN"



Am 27. Februar 2021 eröffnete die Agentur für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer Initiative "CULTURE GATE to JAPAN" eine neue Kunstausstellung an den Flughäfen Haneda und Narita. Multimediale Kunstwerke von acht Künstlergruppen werden nun an den Flughäfen sowie online ausgestellt, mit dem Ziel, die Attraktivität der japanischen Kultur zu fördern und sie mit der Welt zu teilen.



< Haneda and Narita Airports Event Übersicht>



Das Thema der Exponate in Haneda und Narita lautet "VISION GATE". Unter der Kuration von Paola ANTONELLI versuchen diese Exponate, das Konzept der "Vision" von der Vergangenheit bis in die Zukunft zu erforschen, und seine Rolle als Grundlage der japanischen Kultur.



- Zeitraum: Eröffnung am 27. Februar 2021

- Ort:[Installation] Haneda Flughafen Terminal 2, 2. Stock Abflughalle, Sicherheitskontrolle D[Video funktioniert]- Haneda Flughafen Terminal 3, 2. Stock Ankunftshalle;- Haneda Flughafen Terminal 1 & 2 Abflughalle;- Flughafen Narita Alle Terminals, Digital Signage Monitore*Standorte für die Videoarbeiten im Flughafen Haneda sind innerhalb des Sicherheitsbereichs

- Eintritt: Frei

- Thema: VISION GATE

- uratorK

Original-Content von: Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083243/100867028

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de