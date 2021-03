DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche HVPI-Inflation im Februar stabil bei 1,6 Prozent

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland ist im Februar stabil geblieben. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,6 (Vormonat: 1,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 1. März. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der HVPI um 0,6 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Britische Wirtschaft schrumpft im Januar

Die Wirtschaft Großbritanniens ist zu Jahresbeginn geschrumpft, da das Land wieder in den Stillstand geriet und die Einführung neuer Handelsvereinbarungen mit der Europäischen Union den Handel beeinträchtigte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Januar um 2,9 Prozent im Vergleich zum Dezember, wie die Statistikbehörde berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 4,0 Prozent erwartet.

Bank of Japan erwägt Streichung von ETF-Kaufziel - Zeitung

Die Bank of Japan (BoJ) erwägt einem Pressebericht zufolge, ihr jährliches Kaufziel für börsengehandelte Aktienfonds (ETF) im Wert von 6 Billionen Yen (46,2 Milliarden Euro) im Rahmen ihrer Strategieüberprüfung fallen zu lassen. Das berichtet die japanische Tageszeitung Mainichi, ohne Quellen zu nennen. Das Ergebnis der Strategieüberprüfung wird bei der Sitzung am 18. und 19. März erwartet. Die japanische Zentralbank könnte einen flexibleren Ansatz bei den ETF-Käufen wählen, da der japanische Benchmarkindex kürzlich auf 30-Jahreshoch gestiegen ist, so der Mainichi-Bericht.

EU-Parlament vertagt Termin-Entscheidung zur Ratifizierung von Post-Brexit-Abkommen

Inmitten der angespannten Atmosphäre zwischen Brüssel und London hat das Europaparlament die Entscheidung vertagt, einen Termin zur Ratifizierung des Post-Brexit-Abkommens festzulegen. "Es ist offensichtlich: Wenn das Vereinigte Königreich das vorherige Abkommen nicht respektiert - welchen Sinn hat es dann, dasjenige zu ratifizieren, das auf dem Tisch liegt?", sagte Philippe Lamberts, Ko-Fraktionschef der Grünen im EU-Parlament, der Nachrichtenagentur AFP.

China bekräftigt geplante Wahlrechtsänderung in Hongkong

China hat eine geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungzone Hongkong bekräftigt und als weiteren "Schlag" nach der Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes bezeichnet. Peking werde bei seinen Plänen "keine Zugeständnisse" machen, sagte Zhang Xiaoming, ein hochrangiger Beamter des Büros für Hongkong- und Macao-Angelegenheiten vor Journalisten in Peking.

USA kritisieren erneut geplante Wahlrechtsänderung für Hongkong

Die USA haben die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong erneut scharf kritisiert. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sprach in Washington von einem "direkten Angriff auf Hongkongs Wirtschaft, Freiheiten und demokratische Prozesse". Mit der geplanten Reform sollten in Hongkong die "demokratische Repräsentation vermindert und die politische Debatte erstickt" werden.

Biden setzt billionenschweres Corona-Hilfspaket mit Unterschrift in Kraft

US-Präsident Joe Biden hat das vom Kongress verabschiedete billionenschwere Corona-Hilfspaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Der Präsident unterzeichnete den sogenannten Amerikanischen Rettungsplan mit einem Umfang von 1,9 Billionen Dollar im Weißen Haus. Das Maßnahmenpaket umfasst unter anderem Schecks in Höhe von 1.400 Dollar für Millionen Bürger, Hilfen für Arbeitslose sowie Milliarden für Impfungen und Corona-Tests.

Biden ruft zu Durchhaltevermögen in der Pandemie auf

Rund ein Jahr nach der Ausrufung der Corona-Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat US-Präsident Joe Biden den Amerikanern Mut zugesprochen und Durchhaltevermögen gefordert. "Es gibt Licht am Ende des Tunnels, wir haben bessere Tage vor uns", versprach der Präsident bei einer TV-Ansprache. Gleichzeitig rief er die Bevölkerung auf, die Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen.

Japans Ministerpräsident Suga plant Treffen mit Biden in den USA im April

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga will im April zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden in die Vereinigten Staaten reisen. "Wenn mehrere Umstände es erlauben, wird Ministerpräsident Suga die USA in der ersten April-Hälfte besuchen", sagte Regierungssprecher Katsunobu Kato bei einer Pressekonferenz. Es wäre der erste Besuch eines ausländischen Regierungschefs bei Biden seit dessen Amtsantritt im Januar.

GB/Handelsbilanz Jan Defizit 10,1 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Jan PROGNOSE: Defizit 12,9 Mrd GBP

