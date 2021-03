Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News- Komplettiert wird die Runde von Sky Reporter Uli Köhler- "Meine Geschichte - das Leben von Roman Weidenfeller" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 12. März 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen diskutiert er über den laufenden Bundesliga-Spieltag und die wichtigsten Themen aus der Welt des Fußballs.Im Fokus stehen dieses Mal unter anderem das angekündigte Ende der Amtszeit von Bundestrainer Joachim Löw nach der Europameisterschaft im Sommer, das Titelrennen in der Bundesliga sowie die derzeitige Unruhe in Mönchengladbach und Fredi Bobics Wunsch, Eintracht Frankfurt zum Saisonende zu verlassen.Zu Gast ist dieses Mal Manuel Baum. Der 41 Jahre alte Bayer war in dieser Saison einer von mittlerweile fünf Trainern des FC Schalke 04 und betreute die Königsblauen vom 3. bis zum 12. Spieltag. Zuvor trainierte er die deutsche U20-Nationalmannsschaft und war von 2016 bis 2019 Trainer des FC Augsburg.Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus und Sky Reporter Uli Köhler, der für Sky Sport News regelmäßig über den FC Bayern München und die Nationalmannschaft berichtet.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Roman Weidenfeller" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er Roman Weidenfeller. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 stand von 2002 bis 2018 für den BVB zwischen den Pfosten und war unter anderem Teil der Mannschaften, die die Deutschen Meisterschaften 2011 und 2012 sowie die DFB-Pokalsiege 2012 und 2017 feiern konnte und das Finale der UEFA Champions League 2013 erreichte."Meine Geschichte - das Leben von Roman Weidenfeller" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4861926