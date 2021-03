Die Analysten von Goldman Sachs haben die Aktien von Bayer nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern strebe die Rückkehr beziehungsweise die Beibehaltung des über dem Branchenschnitt liegenden Wachstums im CropScience-Geschäft und im Consumer-Health-Geschäft an - dies sei für sie die wichtigste Aussage gewesen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

