Die aktuell längste Serie: Drillisch mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 7.83%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 11 Tage (Performance: 31.48%). Tagesgewinner war am Donnerstag JinkoSolar mit 12,58% auf 50,12 (89% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,54%) vor Nordex mit 7,12% auf 22,26 (101% Vol.; 1W 10,86%) und Aixtron mit 6,24% auf 18,14 (108% Vol.; 1W 9,41%). Die Tagesverlierer: Lenzing mit -6,06% auf 108,60 (199% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,07%), Volkswagen mit -5,49% auf 230,80 (424% Vol.; 1W 7,45%), Bayer mit -3,73% auf 52,43 (183% Vol.; 1W 1,14%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (7302,28 Mio.), Berkshire Hathaway (3089,98) und Pinterest (1450,44). Umsatzausreisser nach oben ...

