Apeiron Biologics AG, ein privates Biotechnologieunternehmen, an dem u.a. die börsenotierte Vienna Insurance Group beteiligt ist, hat einen weiteren Erfolg bei dem in Entwicklung befindlichen Covid-19 Medikament APN01 erreicht. Die Behandlung mit APN01 würde demnach statistisch signifikante Verbesserungen wichtiger Parameter bei schwer kranken Covid-19 Patienten zeigen. Die Studie wurde in Österreich, Deutschland, Dänemark und Russland durchgeführt. Ziel der multizentrischen, doppelt-verblindeten, randomisierten und Placebo-kontrollierten interventionellen Studie war, die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von APN01 bei 178 schwer erkrankten Covid-19 Patienten im Vergleich zu Placebo zu untersuchen. Beide Studiengruppen, APN01 (n=88) und Placebo ...

