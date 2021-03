DJ T-Mobile US will für 60 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen

Von Andrew Fitzgerald und Nicholas Jasinski

NEW YORK (Dow Jones)--Ein Jahr nach der Fusion mit Sprint stellt die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom für die nächsten Jahre milliardenschwere Aktienrückkäufe in Aussicht. T-Mobile US will von 2023 bis 2025 trotz umfangreicher Investitionen in das 5G-Netz für 60 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Damit sollen die unerwartet hohen Kostensynergien aus der Großfusion mit Sprint den Anteilseignern zugutekommen, wie es auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag hieß.

So rechnet der zweitgrößte Mobilfunker der USA inzwischen damit, die vor der Sprint-Übernahme in Aussicht gestellten Finanzziele deutlich zu übertreffen. Zum einen werden die Einnahmen höher ausfallen, zum anderen statt der angekündigten 6 Milliarden Dollar Kostensynergien wohl 7,5 Milliarden herauskommen.

Auch beim Free Cashflow sind die Aussichten besser als noch vor der Fusion in Aussicht gestellt. Mittelzuflüsse von 13 bis 14 Milliarden Dollar sind 2023 zu erwarten - statt wie bisher versprochen 10 bis 11 Milliarden. Langfristig soll der Free Cashflow sogar auf mehr als 18 Milliarden Dollar steigen. Kumuliert rechnet T-Mobile US bis 2025 mit Zuflüssen von 65 Milliarden Dollar in der Kasse. CEO Mike Sievert sagte, dies öffne die Tür für potenzielle Aktienrückkäufe von zusammen 60 Milliarden Dollar zwischen 2023 und 2025.

Sievert geht überdies davon aus, dass T-Mobile die Zahl seiner Kunden schneller steigern kann als der US-Mobilfunkmarkt wächst - bei zugleich steigendem Durchschnittsumsatz pro Kunde.

Chancen dazu sieht der Manager vor allem bei Unternehmen und in ländlichen Räumen. In beiden Fällen soll der Marktanteil bis 2025 jeweils grob verdoppelt werden auf über 20 Prozent bei Unternehmenskunden und auf fast 20 Prozent in ländlichen und vorstädtischen Gebieten. Das entspräche etwa 50 Millionen Haushalten oder 130 Millionen Menschen in den USA. Im Rahmen der drahtlosen Breitband-Produktoffensive will T-Mobile binnen fünf Jahren 7 bis 8 Millionen häusliche Breitbandkunden erreichen.

"Synergien und Skalierung des Zusammenschlusses werden es uns gleichzeitig ermöglichen, wertmäßig führend zu sein und die Gewinnmargen zu erhöhen", sagte Sievert.

