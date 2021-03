Köln/Frankfurt (ots) - Lange haben Mallorca-Fans darauf gewartet: In Kürze wird Urlaub auf Mallorca wieder möglich sein, rechtzeitig für einen Osterurlaub in der Sonne. Die DER Touristik bietet ihren Gästen für Neubuchungen jetzt einen besonderen Service: Wer bei den Veranstaltern Dertour, ITS und Jahn Reisen vom 16. bis 22. März 2021 eine Flugpauschalreise nach Mallorca im Reisezeitraum 27. März bis 30. April 2021 bucht, erhält den für die Hin- und Rückreise erforderlichen Test kostenlos. In Kooperation mit dem renommierten Analytik-Labor Kneißler kann der Test für die Hinreise einfach und bequem zuhause durchgeführt werden, ein offizielles Testzertifikat inklusive. Alle wichtigen Informationen zum Ablauf erhält der Kunde nach seiner Buchung. Auch für die Rückreise ist alles optimal vorbereitet. Sollte vor Ort noch ein Test erforderlich werden, kann der Gast diesen bei den mobilen medizinischen Teams der DER Touristik auf Mallorca durchführen. Im Handel erhältliche Selbsttests sind für die Einreise nach Mallorca derzeit nicht gültig. Akzeptiert werden derzeit ausschließlich PCR-Labortests. Diese bekommen Kunden der DER Touristik nach Hause geliefert."Wir freuen uns, dass sich endlich viele Urlauber einen Wunsch nach einer Auszeit auf Mallorca erfüllen können. Schließlich zählt die Insel traditionell zu den beliebtesten Zielen für Osterurlaub", so Mark Tantz, Geschäftsführer DER Touristik Deutschland. "Mit diesem sicheren Reisekorridor ermöglichen wir unseren Gästen einen Urlaub mit maximaler Sicherheit und ohne großen Aufwand durch den vorgeschriebenen Test", so Tantz.Die Voraussetzungen für Osterurlaub auf Mallorca sind bestens: Der pandemische Verlauf ist gut, seit Tagen liegen die Inzidenzzahlen auf niedrigem Niveau. Entsprechend kam es auf Mallorca zu einigen Lockerungen, unter anderem in der Gastronomie. Die Balearen haben zudem ihre Hygiene- und Präventionskonzepte weiter optimiert und auch die DER Touristik hat mit den Hotels vor Ort umfangreiche Maßnahmen für die Sicherheit ihrer Gäste umgesetzt.Preisbeispiele:Spanien, Mallorca, Playa de Palma, Iberostar Cristina (gehobene Mittelklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 30.03.2021, pro Person ab 579 EUR (Dertour).Spanien, Mallorca, Playa de Palma, Iberostar Selection Llaut Palma (First Class), 7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 01.04.2021, pro Person ab 669 EUR (Dertour).Spanien, Mallorca, Cala Ratjada, Diamant Hotel & Aparthotel (gehobene Mitteklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 04.04.2021, pro Person ab 539 EUR (ITS).Spanien, Mallorca, Cala Millor, Hipotels Cala Millor Park (gehobene Mitteklasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 05.04.2021, pro Person ab 429 EUR (Dertour).Spanien, Mallorca, Bucht von Alcudia, Alcudia Garden (gehobene Mitteklasse), 10 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, inkl. Flug und Transfer, z.B. am 04.04.2021, pro Person ab 429 EUR (ITS).Buchbar im Reisebüro und auf www.dertour.de bzw. www.its.de.HintergrundZur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.Über die DER Touristik GroupEine Reise schafft Erinnerungen und unvergessliche Momente. Für unsere 8,4 Millionen Kunden jährlich möchten wir genau das erreichen. Wir sind an ihrer Seite - bei der Onlinebuchung oder im Reisebüro genauso wie bei ihrem Aufenthalt am Reiseziel. Unser Angebot ist bunt wie die Welt: Wer mit unseren Veranstaltern oder Spezialisten seine Koffer packt, kann 179 Länder der Welt kennenlernen.Die DER Touristik Group ist in 16 Ländern Europas aktiv und beschäftigt rund 10.100 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 erzielte die Reisesparte der REWE Group einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro.Our Group. Your Pleasure.Lernen Sie unsere Gruppe kennen: www.dertouristik.comPressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111415/4861985