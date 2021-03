Die gute Stimmung während der gestrigen Sitzung an der Wall Street hat die wichtigsten US-Indizes auf ein neues Allzeithoch getrieben. Der S&P 500 erreichte ein neues Rekordhoch, aber an den Futures-Märkten konnte während der asiatischen Sitzung ein Pullback beobachtet werden. Die 10-jährigen US-Renditen sprangen im Zuge des erneuten Ausverkaufs von Anleihen wieder in Richtung 1,60%. Sollte sich der Pullback fortsetzen und vertiefen, könnte die erste zu beobachtende Unterstützung im Bereich von ...

