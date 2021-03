Sachseln (awp) - Die Obwaldner Maxon Gruppe will in Frankreich wachsen. Der Motorenbauer hat dafür 10 Millionen Euro in ein neues Innovations- und Produktionszentrum in Beynost bei Lyon investiert. Die Zahl der Mitarbeiter in Frankreich soll sich verdoppeln.Das fertiggestellte Gebäude mit einer Gesamtfläche von 4'200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...