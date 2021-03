DJ press1 / Hypernotes deckt den Bedarf an intuitivem Wissensmanagement in dezentralisierten Teams

Hypernotes deckt den Bedarf an intuitivem Wissensmanagement in dezentralisierten Teams (press1) - Zenkit veröffentlicht Hypernotes, die vierte App in der Zenkit Software Suite. Hypernotes soll kollaboratives Wissensmanagement ermöglichen und den Austausch von Ideen verbessern 12. März 2021 - Karlsruhe, Deutschland: Das Zenkit-Team ist stolz, die Veröffentlichung von Hypernotes bekannt zu geben, der vierten App in der Zenkit Software Suite. Hypernotes ist eine App für das Wissensmanagement in Teams, die das kollaborative Erstellen von Notizen, Sammeln von Informationen und das intuitive Verknüpfen von Ideen und Inhalten ermöglicht. Hypernotes wird in allen App-Stores, über das Web und als Desktop-App verfügbar sein. Die Vorteile eines effektiven und langfristigen Wissensaustauschs sind allgemein bekannt und Studien belegen nun auch die finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen, wenn der Wissensaustausch vernachlässigt wird. Laut dem Panopto Workplace Knowledge and Productivity Report 2018 [1] "verliert das durchschnittliche große US-Unternehmen jedes Jahr 47 Millionen Dollar an Produktivität als direkte Folge von ineffizienten Wissensaustausch." "42 Prozent des institutionellen Wissens ist einzigartig für den Einzelnen", was bedeutet, dass Mitarbeiterfluktuation oder vorübergehende Nichtverfügbarkeit direkt zu einem 42-prozentigen Verlust der Fähigkeit führt, ihre jeweilige Aufgabe zu erfüllen. Da immer mehr Teams zu einem Home Office Arbeitsmodell übergehen, ist es noch wichtiger geworden, das gesamte Unternehmenswissen an einem Ort zu sammeln. Martin Welker, CEO von Zenkit, sagt: "Die Erweiterung der Zenkit- Suite um Hypernotes zielt darauf ab, das Bedürfnis zu erfüllen, das Wissen aller Mitglieder des Unternehmens effektiv in einer wertvollen, gemeinsamen Ressource zu bündeln. Hypernotes hilft den Mitarbeitern, ihre Ideen, Recherchen und ihr Wissen intuitiv zu dokumentieren und zu organisieren, Verbindungen zu verwandten Konzepten herzustellen und ermöglicht es Teams letztendlich, ihre Ziele schneller und konsequenter zu erreichen. "Unser Ziel ist es, dass Hypernotes das "Lesen:Schreiben"- Verhältnis in der Unternehmensdokumentation erhöht - um sicherzustellen, dass die Leute tatsächlich lesen, was geschrieben wurde. Dies wird durch effektive Gliederung und Referenzierung erreicht, die es den Benutzern ermöglicht, schnell zu wichtigen Informationen zu navigieren. Wir wollen, dass Hypernotes dazu beiträgt, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen." Hypernotes erreicht dieses hochgesteckte Ziel mit einer Reihe von Funktionen, die in den letzten Jahren zum "Gold-Standard" für persönliches und organisatorisches Wissensmanagement geworden sind: * Bi-direktionale Verlinkung zwischen verwandten Notizen * Gliederung von großen Themen in kleinere Unterthemen * Automatische Vorschläge zur Verknüpfung verwandter, aber noch nicht verbundener Notizen * Einbettung von Textblöcken zur Reduzierung von doppeltem Inhalt * Wissensgraphen zum besseren Auffinden * Mobile Apps auf allen Plattformen und Offline-Zugriff * Umfassende Zusammenarbeit auf Aufgaben-, Notiz- und Notizbuch-Ebene Zusätzlich bietet Hypernotes in einzigartiger Weise: * Eingebaute dedizierte Produktivitätswerkzeuge durch die Zenkit Suite * GDPR-Konformität und EU-basierte Server * Unternehmensgerechte Admin- und Benutzerverwaltung * Aktivitätsverfolgung auf Aufgaben-, Notiz- und Notizbuch-Ebene Obwohl das Wissensmanagement im Unternehmen der primäre Anwendungsfall ist, gibt es viele andere Bereiche, in denen ein solches Tool nützlich ist, wie z.B. bei individuellen oder Team-Rechercheprojekten, beim Schreiben von Büchern, Tagebüchern, Zettelkästen, Produktdokumentationen und mehr. Um mehr über Hypernotes zu erfahren, besuchen Sie bitte https://zenkit.com/hypernotes. Um die Hypernotes-App zu nutzen, besuchen Sie https://hypernotes.zenkit.com/ oder laden Sie die App herunter - erhältlich für iOS, Android, Mac, Windows und Linux. Über Zenkit: Zenkit ist ein Startup der Axonic Informationssysteme GmbH, einem 2003 gegründeten deutschen Unternehmen. Die SaaS-Projektmanagement- und Kollaborationsplattform wurde im Oktober 2016 gestartet. Hypernotes, das vierte Produkt der Zenkit Suite, wurde von Zenkit entwickelt und veröffentlicht. Ansprechpartner: Peter Oehler Axonic Informationssysteme GmbH Kaiserstraße 241, 76133 Karlsruhe Telefon: 0721 3528375 Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.openpr_1615539984.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Hypernotes Logo (jpg, 17 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

March 12, 2021 04:20 ET (09:20 GMT)