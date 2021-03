Die beiden größten Bierkonzerne der Welt waren in der kürzlichen Marktkorrektur mit Supergewinnen ausgestoppt worden und wir gehen unverzüglich neu in Position. AB INBEV und HEINEKEN sind die sicherste Wette. Da sie weltweit das Biergeschäft dominieren, wurden sie in allen Ländern der Welt im Zuge des Lockdowns mit einem Rückgang des Absatzes um etwa 25 % betroffen. Darauf reagierten die Kurse zeitweise mit 50 %. Das hatten wir sofort für Calls genutzt. Wie weit reicht das Potenzial jetzt? Wir taxieren es für die Originalkurse der Aktien auf weitere 25 % bis zu den Kursen vor der Krise und für die Optionsscheine auf gerundet 60 %.



