FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 385 (391) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 80 (115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 909 (976) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 1 (2) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 880 (876) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO TARGET TO 10530 (9925) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 202 (207) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 80 (55) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 148 (138) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2 PENCE - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 925 (885) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS AVAST PRICE TARGET TO 610 (630) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 748 (712) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS IWG PRICE TARGET TO 400 (415) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 260(250)P 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 835 (745) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1800 (1400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3311 (3111) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3400 (3250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 565 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 708 (680) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 240 (200) PENCE - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6059 (6110) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 255 (231) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HAYS PRICE TARGET TO 160 (130) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 395 (400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 455 (425) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TULLOW OIL TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-W.') - TARGET 75 (38)P - SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 77 (54) PENCE - SOCGEN RAISES SHELL B TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1710 (1530) PENCE - SOCGEN RAISES SHELL TO 'BUY' (HOLD) - UBS CUTS AVAST PRICE TARGET TO 620 (660) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS IBSTOCK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 255 (230) PENCE - UBS CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 380 (372) PENCE - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 355 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1860 (1810) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1860 (1810) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12300 (12000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1030 (990) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

