Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Donnerstag um 30,8K Kontrakte gestiegen ist, was der zweite Anstieg in Folge war. Das Volumen brach den zweiten Tag ein und diesmal waren es 118,4K Kontrakte. WTI schaut auf 2021 Hochs in der Nähe der 68,00 $ Die Preise für WTI überschritten am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...