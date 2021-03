DJ Daimler ruft in China über 2,6 Millionen Autos zurück

Von Yifan Wang

PEKING (Dow Jones)--Der Autokonzern Daimler muss in China über 2,6 Millionen Mercedes-Benz-Autos zurückrufen. Der Grund ist ein Software-Design-Problem, wie die zuständige Regulierungsbehörde mitteilte.

Laut Daimler besteht ein Problem an den Kommunikationsmodulen, die möglicherweise nicht die korrekte Position des Fahrzeugs melden, wenn bei einem Unfall ein Notruf ausgelöst wird. Das könne die Rettung verzögern und stelle ein Sicherheitsrisiko dar, so die Behörde. Der Rückruf bezieht sich auf Fahrzeuge aus den Jahren 2016 bis 2020, betroffen sind sowohl importierte als auch in China gefertigte Autos.

Das Problem trete nur in "seltenen Fällen" auf, teilte Daimler weiter mit. Die anderen automatischen und manuellen Notruffunktionen seien nicht beeinträchtigt.

March 12, 2021 05:28 ET (10:28 GMT)

