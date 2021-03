Jabil Inc. gab Expansionspläne für seine neu erworbene Papierflaschentechnologie mit einer Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in den Standort der Tochtergesellschaft Ecologic in Manteca, Kalifornien, und den Aufbau einer neuen Papierflaschenanlage in seinem Sustainability Center of Excellence in Tortosa, Spanien, bekannt. Mit dieser Erweiterung bringt Jabil die erste skalierbare Technologie auf Papierbasis auf den Markt, indem es die innovativen Zellstoffformungsfähigkeiten von Ecologic in neue Regionen bringt und die Produktion von Hunderten Millionen neuer Papierverpackungen ermöglicht. ...

