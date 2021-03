Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial konnte sich am Donnerstag etwas deutlicher von der zuletzt umkämpften 55-Tagelinie nach unten absetzen, so die Analysten der Helaba.Damit komme auch zum Ausdruck, dass sich die Spreads wieder tendenziell eingeengt hätten. In der Vergangenheit habe sich beim ITRAXX die Zone von 54-56 als sehr robust und tragfähig erwiesen. Spätestens mit dem Erreichen des Supportbereichs werde sich zeigen, ob sich eine nachhaltige Bewegung etablieren könne. ...

