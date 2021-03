Stockholm (www.fondscheck.de) - 140 Nordea-Fonds verschärfen ihre Anforderungen an Unternehmen im Bereich fossile Brennstoffe und investieren künftig ausschließlich in Unternehmen, die sich auf einem grünen Übergangspfad befinden, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...