Märkte um 12: Neue DAX-Rekorde in Arbeit - Renault-Ausstieg bei Daimler

Nachdem der DAX am Vortag zwischenzeitlich wieder einmal ein neues Rekordhoch erreichte, legt der Index am Freitagmittag eine Verschnaufpause ein. Neue Allzeithochs sind hier aber nur eine Frage der Zeit, denn von der Wall Street kommen weiterhin starke Vorgaben. Der Dow Jones kletterte am Donnerstag auf ein neues historisches Top.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,5% 14.492 MDAX -0,8% 31.723 TecDAX -0,7% 3.336 SDAX -0,4% 15.338 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.828

Daimler: Renault steigt aus

Am Donnerstagmittag gibt es im DAX sieben Gewinner und 23 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Daimler-Aktie (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über zwei Prozent nach unten.

Für Verkaufsdruck sorgte einerseits die Nachricht, dass der Konzern wegen möglicher Software-Probleme 2,6 Millionen Mercedes-Benz-Fahrzeuge in China zurückruft. Andererseits gab es hier die Nachricht, dass sich Renault (WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906) in der Nacht zum Freitag von seinem gesamten Aktienpaket an Daimler getrennt und damit 1,14 Mrd. Euro eingenommen hat.

Mit dem Geld will der Autobauer Renault einen Teil seiner Schulden tilgen. Trotz des Ausstiegs von Renault wollen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit fortsetzen.

Atoss Software: Die Geschäfte brummen

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Atoss Software (WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400) im Fokus. Europas führender Anbieter von Personal-Management-Software veröffentlichte die finalen Zahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020, die hervorragend ausfielen.

