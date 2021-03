Der Umsatz sackte im Geschäftsjahr 2020 um gut 48% auf 624 Mio Franken ab. Das Fluggeschäft ging dabei um knapp 67% zurück. Und im Nichtfluggeschäft lag der Umsatzverlust bei knapp 27%.Zürich - Der Flughafen Zürich hat im Coronajahr 2020 einen historischen Einbruch erlitten. Wegen der Pandemie blieben die Flugzeuge in Kloten zweitweise fast gänzlich am Boden. Die Infrastruktur musste aber auch bei einem Minimalbetrieb aufrecht erhalten werden, sodass Kosteneinsparungen mit dem Ertragsrückgang nicht schritthalten konnten. Entsprechend stand am Ende ein deutlicher Verlust zu Buche.

Den vollständigen Artikel lesen ...