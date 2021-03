Hannover (ots) -- "JBXE" präsentiert seine Fahrerin für die Extreme E- Mikaela Ahlin-Kottulinsky an der Seite von Jenson Button- Rennserie am 3. und 4. April mit erster Etappe in Saudi-ArabienHannover (ots) - Nur noch 22 Tage vor dem Start der spektakulären neuen Offroad-Rennserie Extreme E lüften auch die letzten Teams das Geheimnis, welche Fahrerinnen und Fahrer den professionellen Motorsport mit Elektro-SUVs in die entlegensten Winkel der Erde bringen werden. Nun steht auch für das Team JBXE von Jenson Button fest, wer an der Seite des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters starten wird. Er teilt sich das Cockpit des ODYSSEY 21 mit Mikaela Ahlin-Kottulinsky. Die gebürtige Schwedin startete in den vergangenen Jahren unter anderem erfolgreich im Scirocco R-Cup Deutschland und im Rallyecross-Bereich. 2015 ging sie im neu gegründeten Audi Sport TT Cup an den Start. 2016 startete sie in der Junior-Wertung des ADAC GT Masters und 2017 in der Audi Sport Racing Academy, ehe sie 2018 in die Scandinavian Touring Car Championship wechselte und dort Motorsportgeschichte schrieb - als erste und einzige Frau, die bislang Rennen in dieser Serie gewonnen hat.Als Testfahrerin und Markenbotschafterin von Continental war Ahlin-Kottulinsky bereits wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung des CrossContact Extreme E-Reifens, mit dem alle Teams für die Rennen ausgestattet werden. Dass sie nun auch Teil der Rennserie sein wird, macht sie stolz und glücklich. "Ich freue mich sehr, neben Jenson Button zum JBXE-Team zu gehören. Es fühlt sich an, als würde ein Traum wahr werden. Ich kann nicht nur mit einem so fantastischen Teamkollegen fahren, sondern wir beide glauben wirklich an die Serie. Extreme E ist mehr als nur ein weiterer Motorsport. Es ist ein Sport, mit dem wir Elektrofahrzeuge präsentieren und Menschen dazu motivieren können, ihre Ansichten über die Folgen des Klimawandels zu überdenken. Wenn wir diese Rennserie aufregend, innovativ und interessant gestalten können, wird die Bereitschaft, große und kleine Änderungen vorzunehmen, zunehmen - zum Nutzen unserer Welt und aller Menschen auf dem Planeten", ist sie überzeugt.In der Tat ist das besondere Markenzeichen von Extreme E die Streckenwahl nahe bedrohter Biotope. Damit will die Rennserie Motorsportfans weltweit sowie Politiker, Behörden und Einwohner an den Austragungsorten auf den Klimawandel aufmerksam machen und dazu ermuntern, ihre Anstrengungen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu verstärken.Über die Entscheidung freut sich auch Continental als Gründungspartner und Hauptsponsor der Rennserie. "Weil sie in die Tests eingebunden war, kannte Mikaela den Reifen und die Fahrzeuge früher als alle anderen", sagt Sandra Roslan, die bei Continental für das Projekt Extreme E verantwortlich ist. "Und ihr war sofort klar, dass wir etwas angestoßen haben, das positive Aufmerksamkeit erzeugen wird. Sie brannte von Anfang an für diese Serie. Und sie ist eine großartige Rennfahrerin." Die Zusammenarbeit mit Continental begann für die Schwedin 2018 mit einem Weltrekord. Sie fuhr das Auto, in dessen Windschatten der niederländische Eisschnellläufer und Olympia-Goldmedaillen-Gewinner Kjeld Nuis auf seinen Schlittschuhen spektakuläre 93 km/h erreichte. Anschließend war sie als Testfahrerin an der Entwicklung des IceContact 3 beteiligt.Alle Teams starten bei den von ProSieben MAXX und Eurosport Deutschland live übertragenen Rennen mit identischem technischen Equipment: einem auf den Namen ODYSSEY 21 getauften SUV und eigens dafür vom Technologiekonzern Continental entwickelten, 37 Zoll großen Rennreifen CrossContact Extreme E, die dessen 550 PS unter allen Umständen sicher auf die Piste bringen.Alle Renn-Termine für 2021 im ÜberblickAl-Ula, Saudi-Arabien 3./4. AprilDakar, Senegal 29./30. MaiKangerlussuaq, Grönland 28./29. AugustSantarem, Brasilien 23./24. OktoberUshuaia, Tierra del Fuego 11./12. DezemberContinental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2020 einen vorläufigen Umsatz von 37,7 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 58 Ländern und Märkten. 2021 begeht das Unternehmen sein 150-jähriges JubiläumDas Geschäftsfeld Tires verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Continental ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2020 in diesem Geschäftsfeld mit mehr als 56.000 Mitarbeitern einen vorläufigen Umsatz in Höhe von 10,2 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutz- und Spezialfahrzeuge sowie Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. 