DJ MARKT USA/Steigende Anleiherenditen dürften Wall Street belasten

Nach der erneuten Rekordjagd des Vortages dürfte die Wall Street am Freitag zum Start zunächst unter Gewinnmitnahmen leiden. Der Aktienterminmarkt lässt auf etwas leichtere Startkurse schließen, bei den am Vortag vorweggeeilten Technologiewerten dürften die Abschläge deutlich üppiger ausfallen. "Der Aktienmarkt wird nach all den Schlagzeilen gestern eine Pause einlegen", sagt Vermögensstrategin Sophie Chardon von Lombard Odier.

Belastet wird der Aktienmarkt - und hier vor allem der Technologiesektor - von wieder anziehen Marktzinsen in den USA. Der Sektor reagiert besonders sensibel auf veränderte Marktzinsen, da Technologieunternehmen meist höhere und schuldenfinanzierte Investitionen stemmen müssen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist wieder auf 1,60 Prozent geklettert. Im Handel ist die Rede davon, dass Geldverwalter Mittel am Rentenmarkt abgezogen hätten, da ihr Appetit auf sichere Anlagen nachlasse. Die Diskussion um eine steigende Inflation mit in der Folge anziehenden Rentenrenditen dürfte mit den anstehenden Erzeugerpreisen für Februar noch vor der Startglocke neue Nahrung erhalten.

March 12, 2021 06:40 ET (11:40 GMT)

