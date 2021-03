Anleger interessieren sich für den Nasdaq, Dow Jones Industrial, einzelne US-Technologiewerte sowie Varta. Die Goldpreisschwäche zieht Long-Positionierungen nach sich. Cannabis und sauberer Wasserstoff beflügelt die Fantasie. 11. März 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Deutliche Schwankungen an den Aktienmärkten gefolgt von einem Sprung nach oben in der vergangenen Woche: Das sind Händler zufolge Zutaten für überdurchschnittliches Engagement in Zertifikaten. Anleger interessieren sich laut Simon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...