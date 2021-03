LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 9,60 auf 14,70 Euro angehoben. Die Zuckerpreise blieben volatil, aber der jüngste Anstieg des Weltzuckerpreises erhöhe die Wahrscheinlichkeit für perspektivisch höhere Preise in der Europäischen Union, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht mittelfristig davon aus, dass der Konzern mit seinem Kernprodukt mehr Geld verdienen wird./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 19:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007297004