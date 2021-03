Die Hoffnung auf Lockerung der Reisebeschränkungen haben den Kurs der TUI-Aktie zuletzt angetrieben. So ging es seit Mitte Februar - in der Spitze - 57 Prozent aufwärts. Das Chartbild hat sich damit deutlich aufgehellt. Anleger sollten jetzt diese Marken im Blick haben.Die TUI-Aktie hat in den vergangenen vier Wochen eine schöne Klettertour hingelegt. So ist der Kurs von 3,49 Euro (12. Februar) bis auf das Verlaufshoch bei 5,48 Euro (25. Februar) gestiegen. Danach ging es für das Papier direkt abwärts ...

