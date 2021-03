ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die DWS-Aktie vor den Frühjahrs-Managementrunden mit europäischen Vermögensdienstleister und Börsen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die europäischen Vermögensdienstleister stelle sich die Frage, ob die aktuell starken Mittelzuflüsse sich fortsetzen werden. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS habe kürzlich Nettozuflüsse bis 2024 von mehr als 4 Prozent angekündigt, was zu der Frage führe, ob dies ein Durchschnittsziel über die gesamte Periode hinweg sei oder ein jährliches Ziel./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 04:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 04:51 / GMT



ISIN: DE000DWS1007

