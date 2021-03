ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lanxess von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) für 2021 und 2022 leicht an. Damit reflektiere er vor allem die Übernahme des US-Spezialchemie-Unternehmens Emerald Kalama ab dem dritten Quartal des laufenden Jahres. Das neue Kursziel enthalte zudem die gestiegenen Marktbewertungen von Vergleichsunternehmen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

