Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.920,75 -0,40% +5,09% Euro-Stoxx-50 3.824,64 -0,55% +7,66% Stoxx-50 3.257,42 -0,54% +4,80% DAX 14.479,80 -0,61% +5,55% FTSE 6.733,11 -0,06% +4,28% CAC 6.026,70 -0,12% +8,56% Nikkei-225 29.717,83 +1,73% +8,28% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,37% -0,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,87 66,02 -0,2% -0,15 +35,3% Brent/ICE 69,41 69,63 -0,3% -0,22 +34,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.703,91 1.722,70 -1,1% -18,80 -10,2% Silber (Spot) 25,54 26,18 -2,4% -0,64 -3,2% Platin (Spot) 1.186,05 1.199,88 -1,2% -13,83 +10,8% Kupfer-Future 4,07 4,14 -1,7% -0,07 +15,7%

Anziehende Marktzinsen belasten den Goldpreis.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der erneuten Rekordjagd des Vortages dürfte die Wall Street am Freitag zum Start zunächst unter Gewinnmitnahmen leiden. Bei den am Vortag vorweggeeilten Technologiewerten dürften die Abschläge deutlich üppiger ausfallen. Belastet wird der Aktienmarkt - und hier vor allem der Technologiesektor - von wieder anziehenden Marktzinsen in den USA. Der Sektor reagiert besonders sensibel auf veränderte Marktzinsen, da Technologieunternehmen meist höhere und schuldenfinanzierte Investitionen stemmen müssen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist wieder auf 1,60 Prozent geklettert. Im Handel ist die Rede davon, dass Geldverwalter Mittel am Rentenmarkt abgezogen hätten, da ihr Appetit auf sichere Anlagen nachlasse. Die Diskussion um eine steigende Inflation mit in der Folge anziehenden Rentenrenditen dürfte mit den anstehenden Erzeugerpreisen für Februar noch vor der Startglocke neue Nahrung erhalten.

Novavax machen vorbörslich einen Sprung um 20,2 Prozent nach oben, nachdem der Corona-Impfstoffkandidat des Biotech-Unternehmens in einer abgeschlossenen klinischen Spätstudie eine Wirksamkeit von 96,4 Prozent gezeigt hat gegen "leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen, die durch den ursprünglichen Covid-19-Stamm verursacht werden".

Poshmark büßen 12,6 Prozent ein. Der Online-Marktplatz für Kleidung hat 2020 dank des Online-Trends während der Corona-Pandemie einen Gewinn erwirtschaftet und im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Ausblick auf das laufende erste Quartal lag jedoch unter den Markterwartungen.

Goodrx Holdings (-3,8%) hat für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn vermeldet, der über den Erwartungen lag. Der Umsatzausblick für das erste Quartal enttäuschte jedoch.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2020

- DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2020

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 78,9 zuvor: 76,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der jüngsten Rally legen die Börsen eine Verschnaufpause ein. Die Umsätze sind dünn: Händler verweisen auf kleine Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende, aber auch darauf, dass die Renditen schon wieder auf dem Weg nach oben sind. Zwar hat die EZB wie erhofft angekündigt, sie werde das Tempo der Anleihenkäufe wieder erhöhen. Die Renditen der US-Anleihen ziehen aber deutlich an. Unter den steigenden Renditen leiden die Technologie-Titel, deren jüngste Erholung nun abverkauft wird. Ihr Stoxx-Branchenindex fällt um 2 Prozent. Dagegen profitiert der Index der Bankenwerte mit einem Plus von 1,1 Prozent von der Erwartung höherer Gewinne Zinsgeschäft. Daimler fallen um 2,6 Prozent. Hier belastet, dass Renault sich von seinem gesamten Anteil an Daimler getrennt hat. Als positive Überraschung wertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von Essilorluxottica. Die Aktie verliert trotzdem 1,1 Prozent. Die 2020er-Zahlen von RTL (+0,5%) wertet ein Marktteilnehmer auf der Ertragsseite leicht positiv. Aufwärtspotenzial wird im Handel nach Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen bei Aurelius gesehen. Aurelius gewinnen 8,1 Prozent. Für Burberry geht es nach dem Zwischenbericht um 5,6 Prozent nach oben. Positiv werten die Analysten, dass die flächenbereinigten Umsätze deutlicher als erwartet gestiegen sind und die EBIT-Marge deutlich oberhalb des Konsens liege.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do,18:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1924 -0,49% 1,1944 1,1974 -2,4% EUR/JPY 129,93 -0,09% 130,14 129,86 +3,0% EUR/CHF 1,1100 +0,14% 1,1080 1,1073 +2,7% EUR/GBP 0,8577 +0,12% 0,8565 0,8568 -4,0% USD/JPY 108,96 +0,41% 108,96 108,45 +5,5% GBP/USD 1,3903 -0,61% 1,3946 1,3976 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,5085 +0,46% 6,4856 6,4868 +0,1% Bitcoin BTC/USD 56.726,50 -2,14% 56.737,50 56.837,25 +95,3%

Nachdem sich der Euro am Vortag trotz der taubenhaften Äußerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) mit beschleunigten Wertpapierkäufen im Zuge des PEEP-Programms wacker geschlagen hat, gerät er einen Tag später unter Druck. Dies erklären Devisenhändler aber mit steigenden US-Renditen und in der Folge anziehenden Dollarkursen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben die Aufwärtstendenz vom Vortag fortgesetzt. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street. Hierzu trug auch bei, dass die EZB ankündigte, ihre Anleihekäufe zu beschleunigen, um den Anstieg der Anleiherenditen zu begrenzen. Positiv wirkte aber auch, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket in den USA nun in Kraft ist. Eine Ausnahme machte Hongkong, wo der HSI im Späthandel im Minus lag. Hier drückten politische Spannungen zwischen den USA und China. Die USA haben die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong erneut scharf kritisiert. Am stärksten nach oben ging es in Tokio. Softbank legten um 3,4 Prozent zu. Hier sorgte der Börsengang von Coupang weiter für Kauflaune. Rakuten machten einen Sprung um 8,6 Prozent nach Medienberichten, wonach der E-Commerce-Riese mit Japan Post (+1,1%) eine Partnerschaft eingehe. In Südkorea wurden ebenso wie an den anderen Plätzen Technologieaktien favorisiert. Für die Aktie des Chip-Herstellers SK Hynix ging es um 2,2 und für LG Electronics um 3,4 Prozent nach oben. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (+4,8%) wurden von neuen Großaufträgen gestützt. In Hongkong profitierten Xiaomi (+6,6%) von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. In Sydney legte der Technologiesektor um 2,3 Prozent zu.

CREDIT

Nach der geldpolitischen Entscheidung der EZB geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Freitag leicht nach unten. Die EZB hat sich am Vortag die Option eingeräumt, demnächst über das PEPP-Programm zeitweise mehr Anleihen zu erwerben. Die Ankündigung drückte auf die Renditen an den Anleihemärkten. Nach Einschätzung von Marktteilnehmern ist die Ausweitung der PEPP-Käufe vor allem eine gute Nachricht für Staatsanleihen der Eurozone-Peripherie. Auch für Unternehmensanleihen sei die Ankündigung positiv. Mit Blick auf den Roll in die Serie S35 am 20. März hat Markit derweil die endgültigen Mitglieder der neuen Indizes bekannt gegeben. Von den sechs neuen Namen im Europe werden fünf aus dem Crossover aufsteigen, was laut Commerzbank erneut unterstreicht, wie sich die Rating-Dynamik in den vergangenen Monaten weiter verbessert habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer schlägt zwei US-Experten für den Aufsichtsrat vor

Bei Bayer sollen eine Spezialistin für Künstliche Intelligenz und ein Agrarexperte das Aufsichtsgremium verstärken. Auf der Hauptversammlung am 27. April stehen die 44-jährige Physikerin Fei-Fei Li von der Universität Stanford in Kalifornien und der 65-jährige Manager Alberto Weisser, der lange für das US-Agrar- und Lebensmittelunternehmen Bunge tätig war, für eine verkürzte Amtszeit von vier Jahren zur Wahl, wie Bayer mitteilte. Die beiden sollen Nachfolger von Johanna Faber und Wolfgang Plischke werden, die turnusgemäß ausscheiden.

BMW will CO2-Ausstoß bei Stahlherstellung senken

BMW will in den kommenden Jahren die CO2-Emissionen in der Stahl-Lieferkette deutlich senken. "Im Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen rund zwei Millionen Tonnen unter dem heutigen Wert liegen", sagte BMW-Einkaufsvorstand Andreas Wendt laut Mitteilung. Um die Ziele zu erreichen, investiert BMW über seinen Venture-Capital-Fonds in ein Verfahren zur CO2-freien Stahlherstellung, das das US-Startup Boston Metal entwickelt hat.

Daimler ruft in China über 2,6 Millionen Autos zurück

Der Autokonzern Daimler muss in China über 2,6 Millionen Mercedes-Benz-Autos zurückrufen. Der Grund ist ein Software-Design-Problem, wie die zuständige Regulierungsbehörde mitteilte. Laut Daimler besteht ein Problem an den Kommunikationsmodulen, die möglicherweise nicht die korrekte Position des Fahrzeugs melden, wenn bei einem Unfall ein Notruf ausgelöst wird.

Deutsche Bank zahlt Mitarbeitern für 2020 mehr Bonus

Die Deutsche Bank hat die Gesamtvergütung für die Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr mit 10,1 Milliarden Euro nahezu stabil gehalten. Während die Grundgehälter wegen des laufenden Stellenabbaus jedoch um 6 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro sanken, legte der Anteil der variablen Vergütung um 29 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu, wie die Bank anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts mitteilte. 684 Mitarbeiter bekamen 1 Million Euro oder mehr. Im Vorjahr waren es noch 583 Mitarbeiter.

RWE erhält Mehrheit an britischem Offshore-Park von Eon

Der Energieversorger RWE hat weitere 20 Prozent am britischen Offshore-Windpark Rampion von Eon übernommen. Der Essener Konzern hat damit nach eigenen Angaben eine Mehrheit von 50,1 Prozent an dem 400-Megawatt-Windpark, den RWE Renewables schon heute betreibt. Im Rahmen des Deals zwischen den beiden DAX-Konzernen waren 2019 bereits 30,1 Prozent an dem Park an RWE übergegangen. Die Transaktion soll noch im ersten Halbjahr abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis wurde Vertraulichkeit vereinbart.

Volkswagen-Konzern erzielt Absatzboom dank China

Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen im Februar dank guter Geschäfte in China ein kräftiges Verkaufsplus erzielt. Im Vorjahr waren die Absätze wegen den Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie allerdings im weltgrößten Automarkt auch massiv eingebrochen. Abgesehen von Seat und VW Nutzfahrzeugen erzielten alle Konzernmarken ein teils deutliches Plus, wie aus der Veröffentlichung des DAX-Konzerns hervorgeht.

Aurelius übernimmt Duschenspezialist Hüppe

Die auf Duschabtrennungen spezialisierte Hüppe GmbH aus Zwischenahn wird von der Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities übernommen. Verkäufer ist der US-Konzern Masco, zu dem verschiedene bekannte Marken aus der Sanitär- und Bauartikelbranche gehören. Zum Kaufpreis machte Aurelius in seiner Mitteilung keine Angaben. Hüppe erwirtschaftete 2020 mit etwa 470 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 70 Millionen Euro.

Bank of Japan erwägt Streichung von ETF-Kaufziel - Zeitung

Die Bank of Japan (BoJ) erwägt einem Pressebericht zufolge, ihr jährliches Kaufziel für börsengehandelte Aktienfonds (ETF) im Wert von 6 Billionen Yen (46,2 Milliarden Euro) im Rahmen ihrer Strategieüberprüfung fallen zu lassen. Das berichtet die japanische Tageszeitung Mainichi, ohne Quellen zu nennen. Das Ergebnis der Strategieüberprüfung wird bei der Sitzung am 18. und 19. März erwartet.

Burberry sieht Umsatz und operativen Gewinn über Konsenserwartungen

Die Modefirma Burberry dürfte im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 dank der mittlerweile eingesetzten Erholung der Umsätze besser als erwartet abschneiden. Der britische Konzern geht davon aus, dass Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis in dem bis zum 27. März laufenden Geschäftsjahr über dem aktuellen Analystenkonsens liegen werden. Seit Dezember sei eine starke Erholung zu beobachten.

Essilorluxottica erwartet 2021 Rückkehr zum Vorkrisenniveau

Wachstum bei Umsatz und Gewinn im zweiten Halbjahr haben bei Essilorluxottica den pandemiebedingten Einbruch aus den ersten sechs Monaten nicht ausgeglichen. Der französisch-italienische Brillenkonzern rechnet aber für 2021 mit einer Rückkehr zu Ergebnissen wie vor der Krise. 2020 gingen die Einnahmen wie von Analysten erwartet um 15 Prozent auf 14,43 Milliarden Euro zurück.

Fortum profitiert von Uniper und erhöht Dividende

Der finnische Energieversorger Fortum hat sein Ergebnis auch dank Uniper deutlich verbessert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) kletterte im vierten Quartal auf 1,247 Milliarden Euro von 552 Millionen Euro, wie der Staatskonzern mitteilte. Unterm Strich verdreifachte sich das vergleichbare Nettoergebnis zwischen Oktober und Dezember auf 928 Millionen von 398 Millionen Euro. Der Konzern empfahl daher die Anhebung der Dividende auf 1,12 Euro von 1,10 pro Aktie.

Novavax-Impfstoff sehr wirksam gegen schwere Corona-Verläufe

Der Corona-Impfstoffkandidat NVX-CoV2373 des US-Unternehmens Novavax hat in klinischen Studien eine 100-prozentige Wirksamkeit gegen schwerste Verläufe von Covid-19 mit Hospitalisierung und Todesfolge gezeigt. Gegen milde und moderate Verläufe besonders der südafrikanischen Variante falle die Wirksamkeit hingegen deutlich weniger gut aus, teilte das Unternehmen mit.

Renault hat Daimler-Aktien zu je 69,50 Euro verkauft

Der französische Autokonzern Renault hat sich von seiner milliardenschweren Daimler-Beteiligung komplett getrennt. Die knapp 16,5 Millionen Aktien wurden zu je 69,50 Euro veräußert, wie die Renault SA mitteilte. Der Gesamterlös der Transaktion liege somit bei rund 1,14 Milliarden Euro. Mit dem Geld will Renault die Schulden senken.

RTL Group zahlt wieder Dividende und peilt höheren Umsatz an

Die Aktionäre der RTL Group sollen nach der Nullrunde im vergangenen Jahr für 2020 wieder eine Dividende erhalten. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, will sie 3,00 Euro je Aktie ausschütten. Im laufenden Jahr will die Senderkette Umsatz und Gewinn nach dem deutlichen Rückgang 2020 wieder steigern.

T-Mobile US will für 60 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen

Ein Jahr nach der Fusion mit Sprint stellt die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom für die nächsten Jahre milliardenschwere Aktienrückkäufe in Aussicht. T-Mobile US will von 2023 bis 2025 trotz umfangreicher Investitionen in das 5G-Netz für 60 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Damit sollen die unerwartet hohen Kostensynergien aus der Großfusion mit Sprint den Anteilseignern zugutekommen, wie es auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag hieß.

