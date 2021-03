Die tags zuvor vorgestellten mittelfristigen Ziele der Telekom-Tochter T-Mobile US -0,02% haben am Freitag auch die Aktionäre des Bonner Mutterkonzerns überzeugt. Mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 16,33 Euro zählten die Papiere der Deutschen Telekom +0,92% zu den Favoriten im Dax, dem nach seiner Rekordjagd zum Wochenschluss ein wenig die Kraft ausging. So rechnet T-Mobile US mit Synergien durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...