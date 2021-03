Der Konzernumsatz der Österreichischen Post verbesserte sich im Jahr 2020 um 8,3 Prozent auf 2.189,2 Mio Euro. Das Umsatzplus sei auf die gute Entwicklung im Paketbereich zurückzuführen (+44,4 Prozent), während in der Division Brief & Werbepost Covid-19 bedingt überproportionale Umsatzrückgänge von 7,4 Prozent verzeichnet werden mussten, erklärt das Unternehmen. Das EBIT 2020 liegt bei 160,6 Mio Euro und somit 19,9 Prozent unter dem EBIT 2019 von 200,6 Mio. Euro. Einen wesentlichen Anteil am Rückgang hatten laut Post die Anlaufkosten der mit April 2020 gestarteten bank99. Das EBITDA des Geschäftsjahres 2020 reduzierte sich um 5,0 Prozent auf 302,8 Mio Euro. Das Periodenergebnis ging um 20 Prozent auf 115,3 Mio. Euro zurück. Es ...

