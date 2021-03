Die Ökonomen der Credit Suisse glauben, dass sich der S&P 500 nun in einer schwankenden Phase des Bullen-Trends befindet. So dürfte der Index auf dem Weg in den Bereich der 4070/75 noch einiges an Hin und Her erleben, während die 3975/80 einen guten Widerstand bietet. Wichtige Zitate "Während der US-Inflationsindex den wichtigen Widerstand gebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...