Die Wiener Börse hat sich am frühen Freitagnachmittag moderat leichter gezeigt. Der ATX gab bis 14.20 Uhr um magere 0,02 Prozent auf 3.146,84 Einheiten nach. Zum Wochenausklang wurde der heimische Aktienmarkt von einer gebremsten Stimmung an den europäischen Leitbörsen leicht belastet. Zuvor hatte der ATX jedoch vier Gewinntage in Folge absolviert.Unter den heimischen Einzelwerten rückten die Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...