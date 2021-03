In einer Zeit, in der Mörder und Vergewaltiger aufgrund der starken Belastung des Justizsystems keine Prozesse bekommen, werden GEZ-Verweigerer trotzdem erbarmungslos gejagt. In einer Zeit, in der Mörder und Vergewaltiger aufgrund der starken Belastung des Justizsystems keine Prozesse bekommen, werden GEZ-Verweigerer trotzdem erbarmungslos gejagt. Der GEZ-Verweigerer Georg Thiel sitzt aktuell sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...