Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die erhöhten Inflationserwartungen führen ODDO BHF Asset Management zufolge aktuell zu Chancen in risikoreicheren Anleihesegmenten, so die Experten von ODDO BHF Asset Management."Die höheren Inflationserwartungen wurde von einem Anstieg der Renditen von Staatsanleihen begleitet, was sich auch in den Gesamtrenditen von Investment-Grade-Unternehmensanleihen niederschlug", sage Bastian Gries, globaler Leiter Investment Grade & Geldmarkt und Fondsmanager des ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities. "Risikoreichere Segmente wie Hochzinsanleihen und AT1-Anleihen profitierten hingegen im gleichen Zeitraum vom höheren Carry und stark sinkenden Spreads." Langfristig erwarte der Vermögensverwalter jedoch keinen Inflationsanstieg. ...

