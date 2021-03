Swatch goes MoMA in New York!

Swatch und das Museum of Modern Art (MoMA) in New York gehen gemeinsame Wege. Inspiriert von den Kunstwerken in der Sammlung des MoMA hat Swatch im Rahmen seiner Museum Journey-Reihe sechs einzigartige Kreationen entwickelt. Einige Swatch-Modelle sind jetzt schon Teil der Dauerausstellung des berühmten Kunstmuseums über dem großen Teich.

Sechs Uhren - sechs Kunstwerke

Die spezielle Uhrenkollektion mit Künstlern aus dem MoMA besteht aus den Kunstwerken:

The Starry Night (1889) von Vincent van Gogh, Hope II (1907-1908) von Gustav Klimt, The Dream (1910) von Henri Rousseau, Composition in Oval with Color Planes 1 (1914) von Piet Mondrian, Die Stadt und das Design, Die Wunder des Lebens auf der Erde, Isamu Kurita (1966) von Tadanori Yokoo und New York (1968) von Tadanori Yokoo.

Die spezielle Kollektion mit Künstlern aus dem MoMA umfasst 6 Modelle. (Bild: © Swatch LTD)

Die Uhren können einzeln oder als Sammleredition bei Swatch erworben werden. Für die Sammleredition gibt es eine spezielle Box, die von der Blade Stair inspiriert wurde, einem herausragenden architektonischen Merkmal des MoMA.

Kooperation Swatch und MoMA

Weitere drei Werke aus der Sammlung des Museums sind ebenfalls in der Swatch-Kollektion zu finden: Suculentas Beringelas (Sukkulente Auberginen) (1996), O Espelho (Der Spiegel) (2000) und Meu Bem (2008) von der Künstlerin Beatriz Milhazes.

Die brasilianische Künstlerin, geboren in Rio de Janeiro, ist bekannt für ihre farbigen Arbeiten, in denen sie folkloristische Elemente der brasilianischen Kultur den europäischen Arbeiten der Moderne gegenüberstellt. Die Swatch X Uhren können benutzerdefiniert bei Swatch erstellt werden und sind in einer limitierten Auflage direkt im Museum-Shop in New York erhältlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...