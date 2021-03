Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel. Nach dem starken Abverkauf der letzten Wochen herrscht in der Wasserstoff-Branche wieder Partystimmung. Nel scheint aber nicht eingeladen zu sein. Denn beim norwegischen Elektrolysespezialisten sieht es anders aus. Der große Befreiungsschlag blieb bisher aus und die Aktie dümpelt so vor sich hin. Bei den Verkäufen steht Tesla im Fokus der Investoren. Die Aktie von hat ein starkes Comeback in dieser Woche hingelegt. Besonders die letzten beiden Handelstage waren von großen Kursbewegungen geprägt. Aus charttechnischer Sicht sieht es nun deshalb richtig spannend aus,heißt es. Nel TeslaDaimler