Die Credit Suisse gerät immer tiefer in die Turbulenzen um Greensill.Zürich - Die Credit Suisse (CS) gerät immer tiefer in die Turbulenzen um Greensill. Dabei beunruhigt die Anleger die Frage, ob sich die CS an allfälligen Verlusten der "Greensill"-Fonds beteiligen muss. Nicht ausgeschlossen wird auch Betrug der inzwischen insolventen Greensill bei der Versicherung der Fondswerte. Grundsätzlich ist der Fall allerdings eindeutig: Das Risiko von Fondsverlusten liegt...

Den vollständigen Artikel lesen ...