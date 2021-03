Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.502,39 Punkten berechnet, 0,46 Prozent niedriger als bei Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge legen die Anleger nach der Rekordjagd der letzten Tage lediglich eine Verschnaufpause ein. Aktien von der Deutschen Telekom waren mit einem Preisaufschlag in Höhe von über einem Prozent kurz vor Handelsende entgegen dem Trend an der Spitze der DAX-Kursliste, gefolgt von der Deutschen Bank und von Heidelbergcement. Die deutlichsten Abschläge gab es bei Papieren von Delivery Hero, die über vier Prozent nachließen, hinter Daimler und SAP. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1941 US-Dollar (-0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8375 Euro zu haben.

