Für die Analysten von Raiffeisen Research zeigen die heute vorgelegten Q4-Zahlen der Österreichischen Post, dass die Ineffizienzen im Paket- & Logistiknetzwerk, welche die Profitabilität in den ersten drei Quartalen belasteten, wahrscheinlich überwunden worden seien. Für das 2021 strebt die Österreichische Post ein Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent (Raiffeisen Research-Schätzung +15 Prozent) und ein EBIT-Wachstum von mindestens 10 Prozent an, was einem EBIT von rund 180 Mio. Euro entspricht und unter den Raiffeisen Research-Schätzung von 196 Mio. Euro und dem aktuellen Bloomberg-Konsens von 192 Mio. Euro liegt. Die Raiffeisen-Analysten erachten die Guidance daher als konservativ. Die letzte Einstufung der Aktie von Raiffeisen Research ...

