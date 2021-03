Vaduz (ots) - Nachdem sich bislang Personen mit Jahrgang 1945 und älter impfen lassen können, stehen ab übernächster Woche auch für Personen mit Jahrgang 1946 und 1947 Impfungen zur Verfügung. Telefonische Anmeldungen für die Impfungen auf dem Spoerry Areal in Vaduz sind ab Montag, 15. März 2021, bei der Hotline in der jeweiligen Wohngemeinde möglich.Bislang konnten Impftermine für Personen mit Jahrgang 1945 und älter vereinbart werden. Aufgrund der erfolgten Impfstofflieferungen und der bisherigen Anmeldungen stehen ab übernächster Woche Impfungen zusätzlich für die Jahrgänge 1946 und 1947 zur Verfügung. Alle Personen mit Jahrgang 1946 und 1947 werden ein persönliches Schreiben mit dem Impfaufruf erhalten. Die Anmeldung von Personen mit Jahrgang 1945 und älter ist auch weiterhin möglich.Telefonnummern für TerminvereinbarungBalzers: (00423) 388 05 05Eschen: (00423) 377 50 10Gamprin: (00423) 375 91 00Mauren: (00423) 375 86 86Planken: (00423) 375 81 00Ruggell: (00423) 377 49 35Schaan: (00423) 237 72 00Schellenberg: (00423) 399 20 30Triesen: (00423) 399 36 01Triesenberg: (00423) 265 50 10Vaduz: (00423) 237 78 47Die Telefonnummern sind während den Öffnungszeiten der jeweiligen Gemeindeverwaltungen bedient.Impfbüchlein suchen und auf praktische Kleidung achtenDie Impfung erfolgt in den Oberarm. Es wird daher darum gebeten, dass für die Impfung Kleidung gewählt wird, die dies zulässt, also beispielsweise ein Kurzarm-Shirt unter Jacke oder Mantel. Für die Impfung muss ein Personalausweis sowie das Impfbüchlein mitgebracht werden. Personen, die kein Impfbüchlein haben oder dieses nicht finden, können bei der jeweiligen Wohngemeinde ein neues beziehen.Pressekontakt:Ministerium für GesellschaftManuel Frick, GeneralsekretärT +423 236 60 19Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100867067