Der EuroStoxx50 sinkt am letzten Handelstag der Woche um 0,32 Prozent auf 3833,36 Punkte.Paris - Nach einer starken Woche für die europäischen Börsen haben die Anleger am Freitag teils etwas Geld vom Tisch genommen. Der EuroStoxx 50 sank am letzten Handelstag der Woche um 0,32 Prozent auf 3833,36 Punkte. Der Wochengewinn beläuft sich damit auf viereinhalb Prozent. Die Verluste seit dem Corona-Crash hatte der Leitindex der Eurozone dabei komplett aufgeholt. Der Pariser Leitindex Cac 40...

