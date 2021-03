NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN BZW. IN DIE USA

Public Power Corporation S.A. ("PPC") gibt heute die erfolgreiche Preisfestsetzung seiner ersten internationalen Emission (des "Angebots") von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Schuldverschreibungen (Senior Notes) (die "nachhaltigen Schuldverschreibungen" bzw. "Schuldverschreibungen") in Höhe von 650 Millionen Euro mit Fälligkeit 2026, mit einem Kupon von 3,875 und einem Emissionspreis von 100 bekannt. Die Schuldverschreibungen werden gemäß Artikel 59, Absatz 2, und Artikel 74 des griechischen Gesetzes 4548/2018 und gemäß Artikel 14 des griechischen Gesetzes 3156/2003 begeben und unterliegen New Yorker Recht. Die Erlöse aus dem Angebot werden für die Rückzahlung von Schulden, für allgemeine Unternehmenszwecke und für die Zahlung von Kosten und Aufwendungen verwendet, die mit dem Angebot in Zusammenhang stehen. PPC beabsichtigt, dass die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Schuldverschreibungen in der amtlichen Liste der Euronext Dublin aufgenommen werden und zum Handel am globalen Wertpapiermarkt oder an einem anderen geeigneten Handelsplatz in der Europäischen Union zugelassen werden. Das Angebot wird voraussichtlich am 18. März 2021 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgewickelt.

Bei dem Angebot agieren HSBC Continental Europe S.A. und Goldman Sachs Bank Europe SE als Joint Global Coordinators und Physical Bookrunners, Citigroup Global Markets Europe AG als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner und Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores S.A., Eurobank S.A, J.P. Morgan AG, National Bank of Greece S.A. und Piraeus Bank S.A. als Joint Bookrunners. HSBC Continental Europe S.A. agiert außerdem als Structuring Advisor für die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Schuldverschreibungen.

PPC ist der größte Stromerzeuger und Stromversorger in Griechenland. Das Unternehmen ist außerdem alleiniger Eigentümer des Stromverteilungsnetzes, das von seinem hundertprozentigen Tochterunternehmen Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A. betrieben wird, das rund 6,1 Millionen Endkunden mit Strom versorgt. PPC nimmt seit mehr als 70 Jahren eine führende Rolle auf dem griechischen Stromversorgungsmarkt ein und ist integraler Akteur bei der Elektrifizierung Griechenlands. PPC ist an der Börse notiert. Die Aktien des Unternehmens werden per 11. März 2021 mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Milliarden Euro am Hauptmarkt der Athener Börse gehandelt.

Public Power Corporation S.A.

Investor Relations, E-Mail: ir@dei.com.gr

Ioannis Stefos, IR Director

Tel.: 30 210 529 2153

Fax: +30 210 523 0394

E-Mail: i.stefos@dei.com.gr