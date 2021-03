Nachdem das US-Biotech-Unternehmen Novavax am Freitag neue Daten zum proteinbasierten Corona-Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 veröffentlichte, schoss die Aktie am Morgen in die Höhe! Novavax: 96,4-prozentige Schutzrate gegen Corona Der Impfstoff des Amerikaners verspricht eine sehr hohe Wirksamkeit gegen Covid-19. Doch das ist noch nicht alles: Auch gegen die Virusmutationen soll das Vakzin wirken. Wie Novavax am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekanntgab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...