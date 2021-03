Für die Grünen steht in Baden-Württemberg viel auf dem Spiel. Vor zehn Jahren zog dort erstmals ein Grüner in die Stuttgarter Villa Reitzenstein ein, den Amtssitz des Ministerpräsidenten. Als bundesweit erster Regierungschef der Grünen soll Winfried Kretschmann nun auch Wegbereiter sein für die Eroberung der Regierungszentrale in Berlin.

