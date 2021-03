Bei Valneva gibt es eine Änderung im Aufsichtsrat. MVM-Partner Thomas Casdagli ist aus dem Aufsichtsrat von Valneva ausgeschieden. Nach der Beteiligung von MVM an Valneva im Jahr 2016 hatte MVM das Recht, ein Aufsichtsratsmitglied zu ernennen. Dieses Recht ist jetzt erloschen, wie Valneva mitteilt. Laut CEO Thomas Lingelbach soll der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit wieder verstärkt werden. MVM Funds hält einen Anteil in Höhe von 8,67 Prozent an Valneva, wie der Valneva-Website zu entnehmen ist.

