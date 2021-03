In Zukunft setzt die EU-Kommission auf Batteriezellen aus eigener Produktion, um noch stärker in Konkurrenz zu den asiatischen Herstellern zu treten. Dies bestätigte zum Wochenausklang der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic. Er rechnet bis zum Jahr 2025 mit bis zu 4 Millionen neuen Arbeitsplätzen in der Fertigung von Batteriezellen. Diese ...

